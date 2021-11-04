В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете «отрицания факта военной агрессии РФ по отношению к Украине», который будет рассмотрен на завтрашнем заседании. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что украинское законотворчество движется в определенном направлении по мере усугубления ситуации в стране и заведения в тупик дальнейшее развитие государства. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Украинское законотворчество оно движется в определенном направлении по мере усугубления ситуации на Украине и заведения в тупик дальнейшего развития украинского государства. Они сидят и выдумывают, что им такое бы еще понапринимать, чтобы завести окончательно в тупик украино-российские отношения. «Крымская платформа» — один из значительных шагов Зеленского как раз и завела в тупик российско-украинские отношения, потому что, если вы ставите во главу угла Крым, а не Донбасс, значит вы заведомо заводите в тупик отношения», — сказал депутат.

К.Затулин подчеркнул, что такой законопроект призван еще раз продемонстрировать, что Украина будет продолжать двигаться в том же направлении.

«Очередной законопроект, который призван еще раз продемонстрировать, что на Украине будут продолжать в том же направлении — запрещать. Они уже назвали события 30-х годов голодомором, хотя это был голод, а не голодомор, их никто специально голодом не морил, это были ошибки, политика коллективизации, которая проводилась по всей стране», — отметил он.