Верховная рада Украины предложила запретить «отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине»

Верховная рада Украины завтра рассмотрит законопроект, который запрещает «отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине». Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что подобные законопроекты могут быть использованы для дополнительных репрессий против оппозиционно настроенных граждан. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это дополнительный повод для репрессий политической оппозиции. Поскольку у нас есть такие люди, которые готовы говорить о том, что на самом деле нельзя говорить об агрессии и т.д. И теперь, как я понимаю, это будет уголовно преследоваться, если будет задокументировано высказывание какого-нибудь оппозиционного политика, или просто гражданина. Это не только действия против оппозиции, это действия против свободы слова, против слова для самовыражения и т.д.», — подчеркнул он.

М.Погребинский добавил, что политические элиты пытаются показать себя патриотами, они формулируют такие идеи, в которых главным является антироссийский посыл.

«У нас идет постоянный процесс самоутверждения той части политической элиты, которая на самом деле родом не из националистического прошлого или настоящего, а просто конформистского настоящего. И вот эти люди, чтобы просто самоутверждаться в том, что они настоящие патриоты, они постоянно что-то выдумывают, формулируют какие-то идеи, для них главное, чтобы там был какой-то антироссийский элемент. И голосуя за это и предлагая такие вещи, они таким образом показывают, что они на самом деле настоящие патриоты», — сказал он.