Бывшие заключённые покровской колонии, где отбывает наказание Навальный, рассказали об издевательствах над политиком

Бывшие заключённые покровской колонии где отбывает наказание Алексей Навальный, рассказали об издевательствах над политиком.

Заключённым было запрещено с Навальным общаться, а руководство колонии просило осуждённых записывать каждый его шаг, сообщили телеканалу «Дождь*», который признан российскими властями иноагентом, Нариман Османов и Евгений Бурак. С оппозиционным политиком по собственному утверждению они отбывали наказание в одном отряде. По их словам, он был создан специально под Навального, а начальство ИК-2 просило заключённых создать для политика полную изоляцию.

Османов рассказал, что Навальному мешали спать и неоднократно провоцировали на конфликты. В частности, за политиком постоянно следовали заключённые и не давали ему остаться наедине даже в уборной. Он добавил, что во время объявленной Навальным голодовки, сотрудники колонии специально приносили колбасу и жарили её на сковородке. В то же время руководство ИК-2, по словам Османова, подселило к политику одного из заключённых, у которого якобы была открытая форма туберкулёза. Османов и Бурак также рассказали, что осуждённым показывали провокационные фильмы, где Навального и его соратников выставляли людьми с нетрадиционной сексуальной ориентаций.

В общественной наблюдательной комиссии Владимирской области журналистам рассказали, что никаких жалоб на содержание в покровской колонии не получали и по последней информации, у Навального «всё нормально».

Ранее российские власти не раз сообщали, что никаких политических мотивов в заключении Навального нет.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.