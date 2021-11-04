Датские власти на рейде порта Скаген задержали российское судно «Академик Иоффе»

Научно-исследовательское судно задержали по иску третьей стороны, связанному с его предыдущей деятельностью, сообщило посольство России в Копенгагене. Других подробностей пока нет. Неизвестно и, что с членами экипажа. Уточняется, что все копии судебных материалов, на основании которых провели задержание, переданы в российское представительство. Министерства иностранных дел обеих стран сейчас ведут переговоры, сообщает агентство РИА «Новости».

Судно арестовали при заходе в порт на заправку. Это случилось еще 1 ноября, но известно о произошедшем стало только сегодня. «Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии Российской академии наук. На сайте учреждения указано, что эта уникальная научная установка применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

Накануне ареста судно завершило научную экспедицию в Карском море. Тогда ученые около месяца изучали меняющие климат течения.

На борту задержанного «Академика Иоффе» находятся 38 членов экипажа и 23 ученых, с которыми российские дипломаты находятся на связи, передает ТАСС.