Датские власти задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе»

Посольство России в Копенгагене получило и передало в Москву копии судебных решений, на основании которых было задержано судно «Академик Иоффе». Ранее сообщалось, что оно было арестовано на рейде датского порта Скаген. Это было сделано в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Подробности судебных претензий пока не обнародованы.