Датские власти задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе»

Посольство России в Копенгагене получило и передало в Москву копии судебных решений, на основании которых было задержано судно «Академик Иоффе». Ранее сообщалось, что оно было арестовано на рейде датского порта Скаген. Это было сделано в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Подробности судебных претензий пока не обнародованы.
2021-11-04T15:33:20+03:00
2021-11-04T15:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 04 ноября 2021
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