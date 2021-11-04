В городе Облучье Еврейской автономной области все сотрудники скорой помощи уволились из-за отказа от прививки

Об этом сообщило местное информагентство EAOMedia со ссылкой на главврача станции скорой медпомощи. По его словам, они работают до 15 ноября, что будет дальше и каким образом предстоит выходить из ситуации он не представляет. Свое решение медики обосновывают тем, что они и так постоянно контактируют с больными ковидом, но до сих пор ни один из них не заразился.

Ранее главный санитарный врач региона предписал вакцинирование для 80% медиков автономной области.