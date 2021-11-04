«Царьград»: В подмосковном Лыткарине группа кавказцев избила 39-летнего местного жителя

Инцидент, как отмечается, произошел во дворе жилого дома.

Конфликт, который привел к массовой драке, случился, когда житель Лыткарина решил сделать замечание кавказцам, утверждает телеканал. Речь шла о том, чтобы группа молодых людей, которая выпивала, убрала за собой бутылки.

После этого, по словам очевидцев, кавказцы впятером напали на сделавшего им замечание человека и после серии ударов повалили его на землю. Причем после этого мужчину, как утверждается, начали душить.

В ходе драки, как отмечает телеканал, пострадала и соседка местного жителя, которая пыталась за него вступиться: по ее словам, ее также повалили на землю и избили. При этом в каком состоянии сейчас находятся оба пострадавших, не уточняется.

Семья избитого мужчины, между тем, опасается, что подобные нападения могут вновь повториться. Сейчас пятерых кавказцев, которые участвовали в драке, ищут.

В полиции инцидент в Лыткарине пока не комментировали.