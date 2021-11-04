Россия аннулировала вид на жительство корреспонденту нидерландской газеты Volkskrant в Москве Тому Веннинку

Депортация формально связана с двумя административными нарушениями, которые, как пояснили в МВД, произошли несколько лет назад.

По словам представителей ведомства, в ноябре 2019 года журналиста оштрафовали из-за несвоевременного сообщения о смене места жительства. А через два месяца Веннинк получил еще один штраф за несогласованное посещение Чукотки.

Главный редактор голландского издания утверждает, что в предыдущие годы подобные правонарушения никогда не были препятствием для продления вида на жительство иностранных граждан в России.

Веннинк работал в Москве с 2015 года. Теперь он не сможет въехать в Россию до 2025 года. По сообщениям издания, он уже вернулся на родину.

Журналист говорит, что настоящие причины его высылки могут отличаться от объявленных. По его мнению, это произошло из-за ухудшения российско-голландских отношений на фоне уголовного процесса по делу о сбитом в 2014 году Боинге в Донецке, а также постановлением голландского суда о возвращении так называемого «Скифского золота» Украине.

Российские власти пока никак не комментировали эти высказывания.

В министерстве иностранных дел Нидерландов назвали неприемлемым, когда журналист покидает государство против своей воли.