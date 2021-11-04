В Дании на рейде порта Скаген арестовано российское научное судно «Академик Иоффе»

Оно используется Институтом океанологии РАН, — сообщает министерство иностранных дел России.

В сообщении отмечается, что корабль арестован в рамках иска, связанного с его предыдущей работой. Задержан ли экипаж корабля и какой именно иск стал причиной ареста — не сообщается.

Два дня назад Балтийский федеральный университет в Калининграде отчитался о завершении научной экспедиции «Академика Иоффе», которая продолжалась 45 суток.

Судно «Академик Иоффе» построено в 1988 году. Оно используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане. Они проводят для океанологии, но могут иметь и военное значение.