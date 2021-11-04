В микрорайоне Люблино, где обычно проводились акции националистов в День народного единства, спокойная обстановка

Накануне столичные власти предупредили о надопустимости проведения несогласованных мероприятий.

Вместо колонн демонстрантов по улице Перерве в Люблино сейчас ездят машины. Людей здесь не больше, чем можно ожидать в красный день календаря в спальном районе.

На площади же у памятника Солдату Отечества, на которой организаторы хотели в эти минуты проводить митинг, также почти никого. Помимо прохожих — только наряд полиции. Рядом автозак и автомобиль МВД.

Через дорогу на парковке стоят два автобуса и грузовик Росгвардии с решетками на окнах. Сотрудники силовых органов находятся здесь с раннего утра. Каких-либо задержаний не было.

Официально массовые мероприятия в Москве запрещены из-за коронавируса.