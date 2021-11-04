Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства в Севастополе

Путин сразу по прилету из Сочи посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и возложит цветы, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также глава государства встретится с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Затем, по словам представителя Кремля, президент выйдет на видео-конференц-связь на заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Визит Путина на полуостров проходит на фоне захода в акваторию Черного моря нескольких американских кораблей во главе с эсминцем Mount Whitney.

США объясняют эти маневры проведением специальной операции с союзниками и партнерами по НАТО. Реагируя на эту ситуацию, Путин сказал, что на подобные манёвры «можно смотреть в бинокль, а можно в прицелы».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что демонстрация флага США в Черном море не добавляет стабильности в мире. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия готова к любым угрозам.

Менее часа назад в министерстве обороны России сказали, что Черноморский флот начал слежение за американским кораблем.