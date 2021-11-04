Орешкин: Визит Путина в Севастополь в День народного единства – очередная попытка вспомнить о присоединении Крыма

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе рабочей поездки посетит Севастополь. Как сказал в эфире «Эха Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин, что президент использует День народного единства, чтобы вновь показать важность присоединения Крыма.

«Во-первых, тут надо напомнить о себе. Во-вторых, использовать этот новый праздник, который должен консолидировать поддержку общества курса, который избран Владимиром Путиным. И, в-третьих, понятно, что это самая выигрышная точка на географической карте, где ему должны быть признательны за «Крым-наш»», — сказал он.

Орешкин отметил, что тема Крыма сейчас уже остыла, и сейчас от президента ждут более конструктивных действий в области здравоохранения и борьбы с коронавирусом, а также в борьбе с нищетой.

«Это не очень хорошее явление, потому что оно означает, что больше позитивных точек на дорожной карте вертикали не наблюдается. Еще раз проехаться на волне народного энтузиазма, связанного с «Крым-нашим», довольно скудная идея, потому что тема уже остыла. И от первого лица сейчас ждут более конструктивных действий в области здравоохранения с ковидом, в области борьбы с нищетой. А нам опять предлагают восторгаться шипучим напитком на дрожжах 2014 года», — отметил он.