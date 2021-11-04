Журналист Грозев: ФСБ признала подлинность сотрудников из расследования отравления Навального

Журналист-расследователь Христо Грозев рассказал в прямом эфире «Эха Москвы», что ФСБ признала подлинность сотрудников из расследования отравления политика Алексея Навального, и это доказывает, что у Bellingcat* и The Insider* не было никаких фальсификаций.

В распоряжение The Insider и Bellingcat попали документы, из которых следует, что Управление собственной безопасности ФСБ признает: детализации телефонных переговоров, которые среди прочих доказательств использовались при публикации расследования об отравлении Навального, действительно являются детализациями действующих сотрудников ФСБ, на основе чего были заведены уголовные дела.

«Мы узнали несколько месяцев назад. Это было связано с пробиванием многих людей — примерно 30 человек, и некоторые из них абсолютно невинные люди, которые ничего не делали, никого не травили, но кто-то заказал их биллинги. И кто-то из этих людей связались с нами и рассказали, что в деле, которое им показали, в котором они являются потерпевшими, оказывается там наши фигуранты нашего расследования. Вот так мы получили доступ к этим документам пару месяцев назад. Это доказывает то, что не было никаких фальсификаций и неточного в наших данных, которые мы опубликовали. И важно, что мы их сами добывали, а не получали какими-то сливы», — рассказал журналист.

По словам Грозева, благодаря постановлению ФСБ управления собственной безопасности ФСБ от 19 января 2021 года, выяснилось что те телефонные номера, которые пробивали журналисты, «они действительно принадлежат офицерам ФСБ».

«Потому что они называют владельцев этих телефонов офицеров ФСБ. Второе — доказано, что передвижение по базовым станциям, то есть передвижение по России: в Томск, Новосибирск и т. д., которые мы опубликовали, оно было тоже аутентично. Потому что в этом решении ФСБ говорится, что журналисты смогли вычислить передвижение офицеров ФСБ на основе этих незаконных полученных данных. Единственное, что они не подтверждают, вставив слово «якобы», это то, что эти офицеры, которые были там, где был Навальный, и которых мы вычислили, отравили его. И они вставляют слово «якобы отравили»», — отметил журналист.

По словам Грозева в документах ФСБ «впервые государственные органы называют Навального политическим деятелем».

Также Христо Грозев отметил, что в скором времени будет опубликовано расследование о преследовании тех, кто занимался данными и информацией, передаваемой в руки журналистов.

«То, что мы видим, это массовое преследование всех, кто занимался данными. И нулевое внимание к тем, кто «якобы» отравили Навального. Так что это очень грустно, что по многим «продавцам», которых ФСБ считает, что они продавали нам данные, действия были намного грязнее, чем этот арест трех в Москве. Особенно когда это происходило в глубинке, далеко от СМИ, от публичности. Там были похищения таких пробивщиков, пытки были, которые хорошо задокументированы. И у нас готовятся материалы и большое расследование по этому делу, включая видеофильм», — отметил он.