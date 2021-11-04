Журналист Грозев: В ближайшие два месяца будет проведена серьезная работа ОЗХО в расследовании отравления Навального

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев сообщил в прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в ближайшие два месяца Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерена провести серьезную работу по рассмотрению ответов российской стороны по расследованию отравления политика Алексея Навального.

«Мы ожидаем реальное расследование на уровне ОЗХО. Там начались дискуссии, что-то похожее на трибунал, и задаются очень много вопросов России, и будет сейчас рассмотрение ответов или отсутствие их от России. Я ожидаю, что это произойдет в декабре, но в ближайшие 2 месяца точно», — сказал он.