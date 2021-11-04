Бывшие заключенные рассказали об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным

Нариман Османов и Евгений Бурак сообщили, что их и других отбывавших наказание в одном отряде с Навальным проинструктировали не говорить с ним и записывать все, что он рассказывает или делает.

Записки передают сотрудникам колонии. Они же дают новые поручения. В их числе подготовка компрометирующего Навального фильма, намекающего на его нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Бывшие заключенные в интервью телеканалу «Дождь*» подчеркнули, что материал показывали в день рождения Алексея Навального после отбоя.

По их словам, выполнять поручения сокамерники политика должны и ночью, не давая ему спать и следя за ним, куда бы он ни пошел. По мнению заключенных, такие задачи выдаются, чтобы либо спровоцировать Навального и заставить кого-то ударить, либо просто его сломать.

При это в Общественной наблюдательной комиссии «Дождю» сообщили, что жалоб на условия содержания в колонии не получали.

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