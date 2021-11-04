В России обновлён новый максимум смертности от коронавируса

За минувшие сутки, по данным оперштаба, от ковида скончалось 1195 человек. Число летальных исходов обновляет максимум третий день подряд. По мнению властей, значительная часть смертей приходится на невакцинированных граждан. Суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил больше 40 тысяч. Первое место занимает Москва, в столице выявили больше 6300 случаев за сутки.

Между тем по подсчётам агентства ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба коэффициент распространения COVID-19 впервые с начала сентября опустился ниже единицы. Он показывает сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Показатель снизился в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В их числе Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область, уточнили в агентстве.

Ранее, в шести российских регионах период нерабочих дней власти решили продлить. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин, объявил накануне, что в городе данная мера применяться не будет. Так называемые «ковидные каникулы» закончатся в столице 7 ноября.

Всего с начала пандемии в России по официальным данным коронавирусом заразились около 9 миллионов человек. По этому показателю страна занимает 5 место в мире.