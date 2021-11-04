При крушении самолёта Ан-12 в Иркутской области погибли руководители транспортной авиакомпании

Директор авиационной компании «Заполярье» Юрий Володин и его заместитель Олег Вишнев находились на борту воздушного судна, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев. Ранее появилось сообщение, что они могли покинуть самолёт во время дозаправки в Якутии. Помимо Володина и Вишнева погибли ещё 7 человек.

Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился накануне в нескольких километрах от Иркутска. Он возвращался с Чукотки в аэропорт базирования. На данный момент обнаружены тела 6 человек и 4 фрагмента тел. По данным следственных органов из девяти человек, находящихся в самолёте было пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз.

СК на транспорте завёл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На данный момент есть три версии крушения: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

На месте трагедии был также найден бортовой самописец, однако он сильно повреждён из-за пожара.