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10:03, 04 ноября 2021

Опрос SuperJob: Более половины россиян не хотят, чтобы продлевались нерабочие дни

За увеличение числа выходных высказались 26% респондентов.

Меньше всего тех, кто хочет продолжения нерабочих дней, среди жителей Казани и Ростова-на-Дону, больше всего — в Волгограде и Омске, — сообщает газета РБК.


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