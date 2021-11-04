Опрос SuperJob: Более половины россиян не хотят, чтобы продлевались нерабочие дни

За увеличение числа выходных высказались 26% респондентов.
Меньше всего тех, кто хочет продолжения нерабочих дней, среди жителей Казани и Ростова-на-Дону, больше всего — в Волгограде и Омске, — сообщает газета РБК.
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За увеличение числа выходных высказались 26% респондентов.
Меньше всего тех, кто хочет продолжения нерабочих дней, среди жителей Казани и Ростова-на-Дону, больше всего — в Волгограде и Омске, — сообщает газета РБК.
Bellingcat: Номера телефонов из расследования об отравлении Навального принадлежат сотрудникам ФСБ Это следует из выдержек из уголовного дела, которые опубликовали издания Bellingcat* и The Insider*. В них также сообщается, что «установить личности сотрудников и детализацию соединений, используемых ими, удалось путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях «МТС» и «МегаФон».