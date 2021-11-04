Центр «Вектор» настаивает на том, что «ЭпиВакКорона» по уровню защиты от ковида сопоставима с другими препаратами

Менять состав под новые штаммы не нужно. В центре утверждают, что на сегодняшний день произведено почти 12,5 миллионов доз «ЭпиВакКороны».

В настоящее время в России зарегистрировано пять препаратов, при этом власти признают, что темпы вакцинации в стране низкие.

Музыкант Андрей Макаревич в эфире «Эха Москвы» высказал мнение, что россияне не хотят прививаться из-за недоверия к властям. По словам Макаревича, приобретение поддельных сертификатов о вакцинации, безусловно, серьезное уголовное преступление.