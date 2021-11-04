Росздравнадзор потребовал от своих территориальных отделений сообщать в СК о противниках вакцинации

Особое внимание в ведомстве попросили уделить медикам, выступающим против вакцинации, — об этом сообщает издание «Медицинский вестник».

По данным научного журнала, письмо с этой просьбой в Следственный комитет написала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она предлагает наказывать граждан, которые участвуют в антипрививочной кампании, по уголовной статье о публичном распространении ложной информации.

Максимальное наказание, которое может грозить нарушителям — 5 лет лишения свободы. Главврач одной из региональных больниц сообщил «Медицинскому вестнику», что на совещании в Минздраве ранее обсуждались санкции в отношении противников вакцинации.

В ведомстве, по словам медика, уже тогда были настроены, как он выразился, жестко. Во вторник отделение Росздравнадзора по Ростовской области направило в местную прокуратуру пять заявлений. В них, как сообщает газета «КоммерсантЪ» содержатся жалобы на публикации о вреде прививок от коронавирусной инфекции.

Российские власти признают, что темпы вакцинации недостаточны, уровень коллективного иммунитета пока не достиг 50%.