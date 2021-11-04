МЧС: На борту разбившегося в Иркутской области самолета Ан-12 было не 7, а 9 человек

Среди них, предположительно, были руководители авиакомпании «Заполярье». В самолете было пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз, в том числе гендиректор компании «Заполярье» Юрий Володин и его заместитель Олег Вишнев, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Их имена в числе жертв трагедии ранее назвал губернатор Иркутской области, однако должности он не уточнил. На месте крушения найдены тела шести человек. Специалистам понадобиться несколько дней, чтобы опознать погибших. В МЧС подчеркнули, что уже сообщили о гибели их родственникам.

Самолет Ан-12, выполнявший грузовой рейс из Якутска в Иркутск, упал в 7 километрах от аэродрома. Он пропал с экранов радаров при заходе на посадку на втором круге. В качестве причин случившегося рассматриваются ошибка пилотирования, неисправность воздушного судна, а также погодные условия.

Источники сразу нескольких СМИ подчеркивают, что самолет мог упасть из-за ледяного дождя, при котором заледенели элементы механики крыла и руль высоты.

На месте крушения найдены оба бортовых самописца. Проводится расследования в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности.