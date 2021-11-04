В России сегодня начнется ежегодная акция «Ночь искусств»

В этом году она вновь пройдет в онлайн-формате.

В 2021-м акция приурочена ко Дню народного единства. Ее девиз — «Искусство объединяет». В регионах страны участие в акции примут местные культурные заведения, в частности в Москве организаторы предлагают дистанционно посетить выставки, посмотреть театральные постановки и концерты. Помимо показа традиционного репертуара ожидаются и премьеры.

Московские власти считают, что в удаленном формате участия есть и плюсы: это позволит привлечь к местной программе «Ночи искусств» не только горожан, но и жителей всей России, а также увеличить аудиторию столичных культурных площадок.

При этом, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом, в некоторых регионах акция пройдет и в традиционном формате. Концерты и спектакли со зрителями при частичной заполняемости зала разрешили в Санкт-Петербурге, Карелии и ряде других субъектов. Посетить мероприятия можно только с QR-кодом.

В столице акция «Ночь искусств» пройдет в девятый раз. В прошлом году она впервые была организована в онлайн-формате из-за пандемии.