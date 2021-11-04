В Вене состоится очередная встреча министров стран-экспортеров нефти в рамках ОПЕК+

Участники дискуссии, как предполагается, будут обсуждать выполнение плана по постепенному увеличению добычи сырья. Этим летом экспортеры, в том числе и Россия, договорились, что она будет расти ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа. Эти условия остались прежними и при обсуждении добычи в ноябре.

Однако на фоне подобных действий стран-участниц ОПЕК+ цены на нефть резко повысились: баррель сырья достигал стоимости в 85 долларов. Небольшое снижение заметно в последние дни: так рынок, по мнению некоторых экспертов, готовится к очередной встрече экспортеров.

Тем не менее, ряд стран-потребителей нефти выражают опасения из-за высоких цен на топливо. Так, президент США Джо Байден недавно прямо обвинил Россию и ОПЕК в том, что они не собираются ускорять процесс наращивания добычи. Правда, аналитики считают, что сами экспортеры пока не способны пойти на это, поскольку они даже перевыполняли требования по ограничению производства нефти.

Финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Movchan’s Group» Андрей Мовчан считает, что единственной интригой остается объем увеличения добычи нефти. Такое мнение Андрей Мовчан высказал в эфире «Эха Москвы».

В ОПЕК+ ранее спрогнозировали, что дефицит нефти на рынке будет сохраняться до конца года, однако уже в 2022-м, как ожидается, он будет ликвидирован.