Гендир а/к «Заполярье» Юрий Володин и его первый зам Вишнев, предположительно, находились на борту разбившегося Ан-12

Гендиректор авиакомпании «Заполярье» Юрий Володин и его первый зам. Олег Вишнев, предположительно, находились на борту Ан-12, разбившегося вчера под Иркутском. Об этом ТАСС сообщил источник близкий к руководству авиакомпании. Ранее губернатор иркутской области Игорь Кобзев назвал фамилии Володина и Вишнева в числе находившихся на борту, но не назвал их должности. Также Кобзев на своей странице в Instagram упомянул, что в самолете находились два представителя авиакомпании «Заполярье».

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов разбился в 7 км от Иркутска. На борту находились девять человек, 5 членов экипажа и четверо сопровождающих груз. Все они погибли. Среди версий крушения следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия, а также техническую неисправность воздушного судна.