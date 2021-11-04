В Москве с сегодняшнего дня стартует праздничный режим работы парковок

На всех улицах оставлять машину можно будет бесплатно.

Платными останутся только парковки со шлагбаумами. Остальные в честь Дня народного единства будут работать без оплаты, включая те, что находятся в пределах Садового кольца и у Третьего транспортного кольца. Там ранее ввели единый тариф, и стоимость парковки выросла до 380 рублей в час. Как уточнял заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, бесплатно оставить автомобиль на любых улицах можно 4, 5 и 6 ноября.

Столичные власти регулярно в период праздников вводят бесплатную стоянку. Мера не распространяется на объявленные нерабочими дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. В мэрии поясняли, что даты, когда автомобилисты освобождаются от оплаты парковки, определяются в начале года, а дни санитарных ограничений спрогнозировать невозможно.

С 7 числа все парковки в Москве будут работать в стандартном режиме.