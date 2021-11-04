Международный изоляционный эксперимент SIRIUS-21 стартует сегодня

Его цель – имитировать полёт на Луну. В ходе эксперимента 6 добровольцев проведут 240 суток в изоляции.

Соруководитель проекта SIRIUS Сергей Пономарёв назвал установку, в которой будут находиться участники эксперимента, уникальной.

Во время эксперимента экипаж будет общаться только с центром управления по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. Будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность, а также возвращение на Землю.