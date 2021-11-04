Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Встреча пройдет в формате видеоконференции, сообщили в Кремле. В свою очередь Лукашенко назвал предстоящие переговоры решительным шагом в вопросе интеграции.

Как ожидается, главы государств обсудят основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на ближайшие два года Кроме того, будут рассматриваться итоги торгово-экономического сотрудничества за прошлый и первую половину этого года. Как Ожидается, отдельно поднимется вопрос о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники.

Помимо Владимира Путина и Александра Лукашенко на встрече также будут присутствовать премьер-министры обеих стран Михаил Мишустин и Роман Головченко, руководители палат парламентов Наталья Кочанова, Владимир Андрейченко, Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

В сентябре Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве согласовали все 28 союзных программ по интеграции двух стран.