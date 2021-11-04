Ан-12 мог разбиться под Иркутском из-за плохих погодных условий или технеисправности

Об этом рассказали источники Интерфакса, «РИА Новости» и ТАСС. По их данным, самолет мог упасть из-за ледяного дождя, при котором обледенели руль высоты и «элементы механики крыла». Сопутствующими факторами могли стать перегруз и неверная центровка груза самолета. Рассматривается также версия ошибки пилотирования. Самолет потерпел крушение накануне в 7 км от Иркутска при заходе на посадку. На борту били 9 человек. Найдены пока тела шестерых. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». По данным Минтранса Белоруссии, в составе экипажа были россияне, украинцы и белорусы.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщил, что в самолете летели еще два сотрудника авиационной транспортной компании «Заполярье», которые сопровождали груз. Источник «РИА Новости» заявил, что это — генеральный директор «Заполярья» и его первый зам.