Оба бортовых самописца обнаружены на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Как сообщили ИФ в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, среди версий ЧП следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность судна. Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска, по уточненным данным, на борту самолета находились девять человек, все они погибли. Найдены тела шестерых.
2021-11-04T06:32:23+03:00
2021-11-04T06:32:23+03:00
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06:32, 04 ноября 2021
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