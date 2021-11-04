Оба бортовых самописца обнаружены на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Как сообщили ИФ в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, среди версий ЧП следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность судна. Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска, по уточненным данным, на борту самолета находились девять человек, все они погибли. Найдены тела шестерых.