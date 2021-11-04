По уточненным данным, на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, было 9 человек

Об этом сообщил первый замглавы регионального управления МЧС Андрей Рябоволов со ссылкой на представителя авиакомпании «Гродно». Среди тех, кто находился на борту, были пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавших груз. К этому часу обнаружены и доставлены на экспертизу останки шести погибших. Экипаж воздушного судна состоял из двух граждан России, двух — Украины и 3-х — Белоруссии.
2021-11-04T06:16:39+03:00
2021-11-04T06:16:39+03:00
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06:16, 04 ноября 2021
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Номера телефонов из расследования об отравлении Навального принадлежат сотрудникам ФСБ. Это следует из выдержек из уголовного дела, которые опубликовали издания Bellingcat* и The Insider*. В них также сообщается, что «установить личности сотрудников и детализацию соединений, используемых ими, удалось путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях «МТС» и «МегаФон».