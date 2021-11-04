В Москве, как ожидается, начнется эксперимент, имитирующий полет людей на Луну

В испытаниях примут участие шестеро добровольцев: трое россиян, два гражданина США и один представитель Объединенных Арабских Эмиратов. Они проведут в изоляции 240 суток – это около 8 месяцев – в специальном автономном наземном комплексе на базе Института медико-биологических проблем РАН.

Специалисты намерены смоделировать реальный полет на Луну – в том числе поиск места для посадки и выход на поверхность спутника Земли, а также изучить психологию и работоспособность человека в замкнутом пространстве. Общаться добровольцы будут только с центром управления экспериментом по аудиосвязи, любые беседы с близкими возможны только через электронную почту.

Сами испытания являются международными: в их подготовке участвовали не только российские специалисты, но и космические агентства США, Германии и Канады.

В «Роскосмосе» на протяжении нескольких лет анонсируют запуск автоматической межпланетной станции на Луну – правда, пока без людей. Однако старт неоднократно переносился. Теперь предполагается, что аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли в мае следующего года.