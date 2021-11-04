В Париже сегодня обсудят введение санкций против Великобритании на фоне конфликта с Францией

Французский министр по делам Европы Клеман Бон и британский министр по вопросам «Брексита» Дэвид Фрост обсудят варианты выхода из конфликтной ситуации вокруг рыболовецких судов. Она началась еще в конце сентября, когда власти Великобритании предоставили лицензию на вылов рыбы в своих прибрежных водах только 12 французским судам из почти полсотни. Это произошло на фоне угроз со стороны Парижа прекратить поставку электроэнергии по подводному кабелю на британский остров и изменения соглашений после выхода Великобритании из Европейского союза. Во Франции обвинили Лондон в «политических играх» и пообещали ввести санкции. На этой неделе рыболовный конфликт обсудили французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон. После этого судам выдали дополнительные временные лицензии.

При этом на прошлой неделе власти Франции угрожали закрыть почти все свои порты для британских рыболовов.