Сразу два российских региона в ближайшие недели потребуют цифровые коды во время авиаперелётов

Первым с нововведением столкнётся Камчатка. С 23 ноября нельзя будет совершить перелёт по любым направлениям внутри региона без так называемого qr-кода». Для того чтобы его получить нужно сделать прививку или переболеть коронавирусом в последние полгода. Для посадки можно будет также показать справку о медицинском отводе от вакцинации, сообщается на официальном сайте правительства Камчатки.

А с 1-го декабря цифровой код понадобится авиапассажиром Хабаровского края. Код о вакцинации или перенесенном заболевании нужно будет показать, чтобы зайти в аэропорт Хабаровска и купить билеты. В краевом минздраве агентству РИА сказали, что мера коснётся и прилетающих из других регионов. Между тем низкобюджетная авиакомпания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», против qr-кодов для покупки билетов на самолёт. Она предложила ввести цифровые коды только при регистрации на рейс и проверки билетов перед полётом. Об этом сообщил официальный представитель лоукостера.

Власти этих и других регионов призывают местных жителей активно прививаться, чтобы ситуация с ковидом улучшилась. О недостаточных темах вакцинации в прошлом месяце говорил и президент страны.