Безработица в 19-ти странах еврозоны уменьшилась в сентябре до 7,4% с 7,5% месяцем ранее.

Это следует из данных Евростата. Тем временем в Евросоюзе безработица сократилась до 6,7% с 6,9% месяцем ранее.
2021-11-04T05:10:16+03:00
2021-11-04T05:10:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 04 ноября 2021
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Номера телефонов из расследования об отравлении Навального принадлежат сотрудникам ФСБ. Это следует из выдержек из уголовного дела, которые опубликовали издания Bellingcat* и The Insider*. В них также сообщается, что «установить личности сотрудников и детализацию соединений, используемых ими, удалось путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях «МТС» и «МегаФон».