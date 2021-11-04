МВД обязало журналиста голландской Volkskrant Тома Веннинка покинуть Россию.

Поводом стали два старых административных штрафа. Как сообщает само издание, корреспондент уже вернулся на родину. Он не сможет въехать в Россию до января 2025 года. Главный редактор издания Питер Клок отмечает, что в предыдущие годы подобные административные правонарушения никогда не были препятствием для продления вида на жительство. Веннинк работал в Москве с 2015 года.