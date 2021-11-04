По уточненным данным, на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, было 9 чел.

Об этом сообщил первый зам главы регионального управления МЧС Андрей Рябоволов со ссылкой на представителя авиакомпании «Гродно». Среди тех, кто находился на борту, были пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавших груз. К этому часу обнаружены и доставлены на экспертизу останки шести погибших. Экипаж воздушного судна состоял из двух граждан России, двух — Украины и 3-х — Белоруссии.