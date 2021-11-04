Отец певицы Бритни Спирс настаивает «немедленном» прекращении опеки над дочерью.

Как сообщили телеканал Fox и газета The Guardian со ссылкой на документы суда, Джейми Спирс в своем заявлении в суд утверждает, что не видит причин продолжать опеку и не заинтересован в ее продолжении. Он также отказывается от требования компенсации в $2 млн за отказ от опеки. Из-за проблем с алкоголем и наркотиками Бритни Спирс признана частично недееспособной, ее финансами с 2008 года распоряжаются отец. В июне Спирс выступила в суде и попросила отменить опекунство. Следующее слушание по делу назначено на 9 ноября.