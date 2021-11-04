Бывший полицейский, 61-летний демократ Эрик Адамс избран мэром Нью-Йорка.

Он одержал победу над 67-летним республиканцем Кертисом Сливой. Темнокожий политик в последние годы управлял районом Бруклин. К победе он пришел благодаря обещаниям вернуть жителям мегаполиса безопасность, бороться с расизмом в полиции.
2021-11-04T04:10:23+03:00
2021-11-04T04:10:27+03:00
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04:10, 04 ноября 2021
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