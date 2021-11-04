Президент Узбекистана потребовал восстановить доступ к Telegram, ФБ и «Одноклассникам».

Как сообщил в ФБ пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, Шавкат Мирзиёев назвал решения надзорного ведомства односторонними и не продуманными и уволил его руководителя. Накануне стало ё известно, что в республике ограничена работа ряда популярных соцсетей на основании закона о защите персональных данных. Сейчас в реестре запрещенных в Узбекистане остаются китайский мессенджер Wechat, соцсети «ВКонтакте», Twitter, а также Skype и TikTok.
2021-11-04T04:09:07+03:00
2021-11-04T04:09:12+03:00
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04:09, 04 ноября 2021
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