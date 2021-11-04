Номера телефонов из расследования об отравлении Навального принадлежат сотрудникам ФСБ.

Это следует из выдержек из уголовного дела, которые опубликовали издания Bellingcat* и The Insider*. В них также сообщается, что «установить личности сотрудников и детализацию соединений, используемых ими, удалось путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях «МТС» и «МегаФон». Ранее президент Владимир Путин утверждал, что эти сведения были предоставлены американскими спецслужбами. 1 ноября стало известно о задержании в Москве трех человек, которые предоставили данные биллинга телефонов авторам расследования об отравлении Навального. Они, по сведениям ТАСС, получали эту информацию в салонах сотовой связи, используя поддельные судебные акты и удостоверение сотрудника полиции. 3 ноября источник ТАСС сообщил, что задержанные признали вину.

*внесено в РФ в реестр иноагентов