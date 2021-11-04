Суд в С-П-ге продлил до 8 января 2022 года арест видеоблогера Юрия Хованского.

Он обвиняется в оправдании терроризма из-за песни про захват заложников «Норд-Оста» в 2002 году. Защита Хованского и сам блогер просили отправить его под домашний арест. Как сообщает интернет издание Baza, Хованский отметил, что уже много раз извинялся за песню и сделал пожертвование в фонд помощи жертв терроризма. Он пожаловался на бездействие следствия и начавшиеся в изоляторе проблемы о здоровьем.