Суд в С-П-ге продлил до 8 января 2022 года арест видеоблогера Юрия Хованского.

Он обвиняется в оправдании терроризма из-за песни про захват заложников «Норд-Оста» в 2002 году. Защита Хованского и сам блогер просили отправить его под домашний арест. Как сообщает интернет издание Baza, Хованский отметил, что уже много раз извинялся за песню и сделал пожертвование в фонд помощи жертв терроризма. Он пожаловался на бездействие следствия и начавшиеся в изоляторе проблемы о здоровьем.
2021-11-04T04:06:35+03:00
2021-11-04T04:06:39+03:00
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04:06, 04 ноября 2021
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