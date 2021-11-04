В Москве и области в экспериментальном режиме введут QR-коды для очного обучения студентов.

Как передает РБК, об этом договорились члены Совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья. Приказ Минобрнауки разрешает вузам самостоятельно определять формат обучения после окончания каникул 8 ноября, исходя из эпидемиологической обстановки. Первым о введении QR-кодов сообщил Московский городской педуниверситет, требование вступает в силу с 15 ноября. Для тех, кто не прошел вакцинацию, занятия пообещали проводить дистанционно.
2021-11-04T04:05:31+03:00
2021-11-04T04:05:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2930438-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 04 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Жителям Петербурга, которые сделали прививку за рубежом, придется полгода не ходить в театры, музеи и рестораны Один из зрителей телеканала Санкт-Петербург спросил в прямом эфире главу комздрава Дмитрия Лисовца о том, почему ему никуда теперь не попасть, хотя прививка есть, просто заграничная — Модерна…