В Москве и области в экспериментальном режиме введут QR-коды для очного обучения студентов.

Как передает РБК, об этом договорились члены Совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья. Приказ Минобрнауки разрешает вузам самостоятельно определять формат обучения после окончания каникул 8 ноября, исходя из эпидемиологической обстановки. Первым о введении QR-кодов сообщил Московский городской педуниверситет, требование вступает в силу с 15 ноября. Для тех, кто не прошел вакцинацию, занятия пообещали проводить дистанционно.