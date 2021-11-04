Минторг США внес в список вредоносных структур российскую компанию Positive Technologies.

Ее обвиняют в торговле киберинструментами для несанкционированного доступа к информационным системам Как сообщает пресс-служба ведомства, против компании введены санкции, запрещающие поставлять ей американские технологии. В самой компании ТАСС заявили, что заявление Минторга США не повлияет на планы по выходу Positive Technologies на публичный рынок. Российская Positive Technologies, по данным Forbes, занимает 15-е место по капитализации в российском IT-секторе. Под американские санкции по аналогичным обвинениям попали также две израильские компании и одна сингапурская.
2021-11-04T04:04:25+03:00
2021-11-04T04:04:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2930436-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 04 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Жителям Петербурга, которые сделали прививку за рубежом, придется полгода не ходить в театры, музеи и рестораны Один из зрителей телеканала Санкт-Петербург спросил в прямом эфире главу комздрава Дмитрия Лисовца о том, почему ему никуда теперь не попасть, хотя прививка есть, просто заграничная — Модерна…