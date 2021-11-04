Минторг США внес в список вредоносных структур российскую компанию Positive Technologies.

Ее обвиняют в торговле киберинструментами для несанкционированного доступа к информационным системам Как сообщает пресс-служба ведомства, против компании введены санкции, запрещающие поставлять ей американские технологии. В самой компании ТАСС заявили, что заявление Минторга США не повлияет на планы по выходу Positive Technologies на публичный рынок. Российская Positive Technologies, по данным Forbes, занимает 15-е место по капитализации в российском IT-секторе. Под американские санкции по аналогичным обвинениям попали также две израильские компании и одна сингапурская.