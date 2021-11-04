«Ливерпуль» и «Аякс» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ.

«Ливерпуль» накануне обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 2:0, а «Аякс» – дортмундскую «Боруссию» 3:1.
2021-11-04T03:17:12+03:00
2021-11-04T03:17:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:17, 04 ноября 2021
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