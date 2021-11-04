Сбербанк продаст несколько своих «дочек» в Центральной и Восточной Европе.

Сумма сделки, как передает РБК, составит около €500 млн. Крупнейший российский банк сокращает присутствие за рубежом из-за санкций и геополитической ситуации. Под санкции Евросоюза «Сбер» вместе с другими госбанками попал в 2014 году.
2021-11-04T03:16:16+03:00
2021-11-04T03:16:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 04 ноября 2021
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