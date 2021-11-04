МВД запретило въезд в Россию до 2025 года нидерландскому журналисту Тому Веннинку.

Корреспондент газеты de Volkskrant в Москве уже вернулся на родину. Как сообщает само издание, вид на жительство Веннинка отозван в связи с двумя старыми административными штрафами от 2019 и 2020 годов, но депортация произошла на фоне чувствительных для России судебных процессов в Нидерландах. Речь идет о деле о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге», постановлении суда в Амстердаме о передаче «скифского золота» Украине и февральском решении апелляционного суда Гааги обязавшего Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. В пятницу Верховный суд Нидерландов вынесет еще одно решение по этому делу.

В августе по предписанию властей Россию покинула московский корреспондент «Би-би-си» Сара Рейнсфорд ФСБ назвала ее «угрозой национальной безопасности» и бессрочно запретила въезжать в страну.