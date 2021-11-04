Пять регионов за вчерашний день продлили нерабочие дни.

Об этом сообщили Челябинская, Курская, Брянская, Томская и Смоленская области.

На федеральном уровне нерабочие дни продлевать не планируется, регионы принимают решение самостоятельно. Днем ранее такое же решение приняли власти Новгородской области. Еще три региона — Коми, Амурская и Ульяновская область — допустили продление нерабочих дней, но там решение еще не принято.