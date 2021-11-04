РПН продлил запрет на массовые мероприятия в школах.

Ведомство оставило в силе до 2024 года действие санитарных ограничений для учебных заведений. Среди них — обязательная проверка температуры на входе и закрепление за каждым классом отдельного кабинета по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы свести к минимуму контакты между учащимися.