В Саратове на проспекте Кирова горит городской объект культурного наследия «Дом Зейферт».

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, огонь охватил почти 2,5 тыс. кв. метров на четвертом этаже исторического здания. В тушении заняты 15 пожарных расчетов. Пожар удалось локализовать.
2021-11-04T03:03:51+03:00
2021-11-04T03:03:56+03:00
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03:03, 04 ноября 2021
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