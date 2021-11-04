В Испании на 82-ом году жизни умер французский певец Жоржи Данн.

Его главным хитом считается композиция Casatshock («Казачок»), вышедшая в 1960 году.
2021-11-04T02:12:05+03:00
2021-11-04T02:12:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 04 ноября 2021
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